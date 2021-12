Emodinamica, Tar respinge nuovo ricorso sindaco Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 22 DIC - Il Tar Molise ha respinto il decreto cautelare presentato, come privati cittadini, dal sindaco di Termoli e dai consiglieri della maggioranza comunale per il ripristino del servizio salvavita di emodinamica h-24 all'ospedale 'San Timoteo'. Il nuovo ricorso ai giudici amministrativi non ha ottenuto la sospensiva. A gennaio si terrà la discussione sulla vicenda.

Nei giorni scorsi il Tar Molise aveva accolto il precedente ricorso presentato dal sindaco Roberti, sempre in via privata, il quale aveva poi diffidato i vertici dell'Asrem alla riattivazione del reparto nell'ospedale adriatico. Davanti al mancato ripristino, Roberti con la maggioranza ha presentato un'azione legale d'urgenza che, però, questa mattina, in seduta monocratica, non è stata accolta. Non si esclude, ora, un possibile ricorso penale per interruzione di pubblico servizio.

Intanto il Comitato San Timoteo con il presidente Nicola Felice chiede il trasferimento di cardiologi da Campobasso a Termoli e l'utilizzo di emodinamica del Gemelli in convenzione.

"L'ulteriore decisione del Tar Molise di non disporre la sospensiva al provvedimento di interruzione in giorni prestabiliti del servizio di Emodinamica al San Timoteo ci porta ancora e con estrema forza a chiedere alla Direzione Generale dell'Asrem le motivazioni che non consentono il trasferimento, momentaneo, di cardiologi dal Cardarelli al San Timoteo - dichiara Felice - Considerato che, per Campobasso e area centrale del Molise, è disponibile l' emodinamica del Gemelli Molise, convenzionata. Questa riteniamo, da sempre, sia la soluzione opportuna per garantire anche al San Timoteo il servizio continuo". (ANSA).