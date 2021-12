Studente aggredito in hub vaccinale:chiesta rimozione medico

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - "La Asl competente apra quanto prima un'istruttoria sulla vicenda e proceda alla immediata rimozione del medico dalla sua posizione di responsabile dell'hub vaccinale di Casoli". Lo chiede il coordinamento regionale per l'Abruzzo "Studenti contro il green pass" a proposito della vicenda che, a detta del movimento #Nogreenpass, sarebbe avvenuta nell'hub vaccinale di Casoli (Chieti), dove un giovane sarebbe stato aggredito verbalmente per aver richiesto un certificato di esenzione dal vaccino per la madre.

"Riteniamo che la vera e propria violenza pro-vax' sobillata ai danni del ragazzo - dicono gli studenti - sia frutto non solo del singolo medico, ma anche del crescente clima di odio, tensione, divisione, vessazione e discriminazione incoraggiato e implementato dal governo Draghi ai danni di chiunque, a prescindere dalle (legittime) motivazioni individuali, non voglia o non possa sottoporsi alla vaccinazione anti Sars-Cov-2" "Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al ragazzo, vittima innocente di questa inquietante e allucinante vicenda. Facciamo altresì i nostri complimenti allo studente per la lucidità dimostrata nel chiamare i carabinieri per far valere i suoi sacrosanti diritti, senza cedere alla squallida violenza del medico vaccinatore. Inoltre - proseguono gli studenti - ci fa piacere constatare che diverse persone presenti al momento del fattaccio abbiano voluto consegnare al ragazzo, in segno di solidarietà, i filmati di quanto accaduto e che, soprattutto, non abbiano accolto l'istigazione ad accanirsi contro di lui".

(ANSA).