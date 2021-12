"Il Pedemontano" e "la Mugheta", due scrigni di agrobiodiversità

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - Per il Natale 2021 il circolo "Agrobiodiversità" di Legambiente Abruzzo abbraccia il progetto del vino "Vola Volé Maiella National Park" di Parco Nazionale della Maiella e Cantina Orsogna. Vini che sono il ritorno alla naturalità delle fermentazioni attraverso lieviti provenienti da un ambiente non contaminato dall'agricoltura: la Maiella. I Vola Volé Maiella National Park sono vini biologici certificati per la biodiversità, senza solfiti aggiunti, in grado di restituire odori e sapori autentici del 'terroir'.

Parco Maiella e Cantina Orsogna hanno collaborato alla realizzazione di due cofanetti di prodotti agroalimentari a km 0 (denominati "Il Pedemontano" e "la Mugheta") che il circolo "Agrobiodiversità" di Legambiente Abruzzo promuove tra i suoi numerosi canali: si tratta di una selezione di prodotti che caratterizzano il territorio e ne rappresentano l'espressione più autentica. Vino, farina, olio, farro e fagioli ottenuti da varietà agricole locali il cui valore non è solo di carattere agronomico o genetico, ma anche culturale e che il Parco conserva e valorizza nell'ambito di filiere sostenibili.

Il miele invece rappresenta una produzione di alto valore sia perché ottenuto in ambienti incontaminati la cui ricchezza floristica ne qualifica distintamente i caratteri organolettici sia perché prodotto nel rispetto degli equilibri naturali e con metodi che garantiscono la coesistenza nel territorio delle attività apistiche e dell'orso marsicano.

A Pescara in occasione della presentazione del progetto, nell'ambito dell'illustrazione del dossier 'Stop Pesticidi 2021' di Legambiente, sono intervenuti il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco e il vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella Tiziana Di Renzo "Il Pedemontano" e "La Mugheta" sono disponibili on line https://store.orsognacantina.it/prodotti-a-marchio-vola-vole-mai ella-national-park/ . (ANSA).