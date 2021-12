Covid: in Abruzzo 446 nuovi casi, aumentano i ricoveri

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - Sono 446 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.826 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,66% dei campioni. Si registra un decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.615. Aumentano ancora i ricoveri, che passano dai 135 di ieri ai 140 di oggi.

L'incremento più consistente si registra nella provincia di Chieti (+143), seguita dal Pescarese (+126), dal Teramano (+108) e dall'Aquilano (66). La località con più nuovi casi è Pescara (37).

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 99 anni. Gli attualmente positivi, in rapido aumento, sono 6.625 (+243): 122 pazienti sono ricoverati in area medica (+4) e 18 sono in terapia intensiva (+1), mentre gli altri 6.485 sono in isolamento domiciliare (+238). Il decesso riguarda un 97enne della provincia di Teramo. I guariti sono 83.676 (+201). (ANSA).