Reti Ten-T: Toma, quello di oggi passaggio storico

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - "Si tratta di un passaggio storico e penso che ce ne saranno prossimamente altri". Così il presidente della Regione Molise Donato Toma sul riconoscimento della rete ferroviaria dorsale adriatica da parte della Commissione Europea e l'inserimento nella Rete Cor. Toma è intervenuto in video-collegamento alla conferenza stampa convocata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a cui hanno preso parte, sempre in collegamento, il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini e i presidenti delle Regioni Puglia Michele Emiliano e Marche Francesco Acquaroli. Toma ha poi ringraziato in particolare il presidente Marsilio per la sinergia che è riuscito a creare con i presidenti coinvolti nel progetto, portando a risultati "che sembravano molto più in là nel tempo da raggiungere e che invece abbiamo già raggiunto se poi arriverà il placet definitivo". (ANSA).