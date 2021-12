Vaccini:Asl Teramo,da oggi prenotazioni bambini 5/11 anni

(ANSA) - TERAMO, 15 DIC - Sarà possibile da oggi prenotare la vaccinazione ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. La Asl di Teramo è pronta: ha organizzato le attività vaccinali con i pediatri di libera scelta e i pediatri ospedalieri. In provincia di Teramo la platea di piccoli fra i 5 e gli 11 anni da vaccinare è di 16.790 unità.

I pediatri di libera scelta vaccineranno nei Sisp, che sono strutture già utilizzate per altre vaccinazioni, per cui strutture "dedicate". In più è stato aperto uno specifico ambulatorio all'ospedale Mazzini, coordinato dal direttore della Uoc Pediatria Antonio Sisto, in cui saranno eseguite le vaccinazioni a bambini con patologie particolari che verranno "inviati" dai pediatri di libera scelta a questa nuova struttura.

"Con la vaccinazione dei bambini fra i 5 e gli 11 anni - commenta il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia - un ulteriore segmento della popolazione avrà la possibilità di ricevere il vaccino che ritengo, anche in base alle ultime evidenze scientifiche, la principale arma di cui disponiamo contro il virus. In considerazione che alcuni bambini sono stati ricoverati in centri specializzati per gli effetti del Covid 19, il mio invito ai genitori è di aderire alla campagna, tenendo presente anche della nuova variante Omicron, che sembrerebbe avere una diffusione molto rapida. La nostra Asl si è organizzata con otto punti vaccinali e siamo pronti, se necessario, ad aumentarne il numero. Ricordo inoltre che per qualsiasi dubbio sulle vaccinazioni i genitori possono rivolgersi ai nostri esperti che saranno a disposizione per dare ogni chiarimento".

In questa prima fase, è necessario prenotarsi. (ANSA).