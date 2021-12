Rifiuti: Marsilio, bandi per transizione ecologica

(ANSA) - PESCARA, 14 DIC - "Il tema dei rifiuti spesso scatena forti contrapposizioni e ostilità soprattutto in relazione alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti: sia che si parli di discariche che della più tecnologica delle strutture. Tutti sono a favore della transizione ecologica ma poi, per il trattamento dei rifiuti, non si sa dove andare". Lo ha affermato il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina all'Aquila, nel corso del convegno Rivoluzione verde e transizione ecologica - PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che si è tenuto nella sede del Consiglio regionale.

"Nel tempo, in Abruzzo - ha proseguito il Presidente - sono stati realizzati con lungimiranza e, di recente, sono stati ampliati impianti, estremamente ecosostenibili, che non solo non danneggiano l'ambiente ma che, attraverso una gestione virtuosa, contribuiscono a non inquinare. Anzi, quando si entra a sistema, finiscono anche per produrre ricchezza, lavoro ed occupazione ".

L'evento, organizzato dall'assessorato all'Energia e alla gestione dei Rifiuti, ha visto anche la partecipazione, in collegamento video, del Sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava.

"Le misure del PNRR legate allo sviluppo dell'economia circolare - ha ripreso Marsilio - rappresentano una grande opportunità che deve essere ben sfruttata dai consorzi, dai Comuni e dagli Enti d'ambito territoriale. La Regione mette a disposizione i propri uffici per fornire ai territori supporto tecnico e consulenza e si candida a fungere anche da regia rispetto al Piano regionale dei rifiuti". (ANSA).