Controlli Nas in discoteche Abruzzo, carenze e sanzioni

(ANSA) - PESCARA, 13 DIC - I Carabinieri del Nas di Pescara, con il supporto dei Carabinieri dei Comandi Compagnia di Pescara e Chieti, nello scorso fine settimana hanno svolto intensi servizi di controllo e verifica del rispetto delle norme anticovid all'interno di balere, discoteche, discopub e ristoranti con live music di Pescara, dell'area metropolitana e della zona di Chieti Scalo. Al termine degli accertamenti, i responsabili di tre attività - due discoteche e un ristorante - sono stati sanzionati amministrativamente per inadeguatezze e carenze nei protocolli anticovid.

In particolare, le verifiche hanno riguardato il possesso del Green pass "base" da parte dei lavoratori e di quello "rafforzato" da parte degli avventori, oltre al rispetto delle altre misure utili a mitigare i rischi di diffusione del contagio: osservanza dei limiti di capienza; utilizzo delle mascherine facciali; presenza di gel idroalcolico per le mani; igienizzazione degli ambienti. Quasi trecento gli utenti controllati, tutti risultati in possesso della certificazione verde Covid-19.

Le attività rientrano nell'ambito delle ispezioni disposte dal Comando Carabinieri per la Salute: 261 i locali e circa novemila le persone controllate in tutta Italia. (ANSA).