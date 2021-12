Acqua: guasto rete, 21 comuni senza erogazione fino a domani

(ANSA) - LANCIANO, 13 DIC - Per lavori urgenti di riparazione della condotta principale dell'acquedotto del Verde, in località Paludi di Castel Frentano (Chieti) da oggi pomeriggio sospensione idrica in 21 comuni del comprensorio lancianese ed ortonese. Lo annuncia l'ente gestore idrico Sasi Spa, di Lanciano, a seguito di una importante rottura all'adduttrice principale.

L'erogazione idrica, che dovrebbe tornare regolare domani, verrà sospesa dalle 15.30 di oggi. I comuni coinvolti sono Ari, Arielli, Canosa Sannita, 5 frazioni di Casoli, Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, con numerosi quartieri centrali e 31 frazioni, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri. (ANSA).