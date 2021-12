A24-A25:sindaci Lazio e Abruzzo,indignati chiacchiere MIMS

(ANSA) - L'AQUILA, 13 DIC - "I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il 'caro-pedaggi' e per la sicurezza della A24/A25, all'esito dell'incontro svoltosi questa mattina presso il MIMS alla presenza del Vice Capo di Gabinetto, Caselli e del Direttore Generale, Morisco, esprimono tutto il loro disappunto e la loro indignazione: non è più tempo di chiacchiere e, soprattutto, di "prese in giro".

"I 'delegati' del Ministro hanno riferito di aver inviato una proposta al MEF per la sterilizzazione delle tariffe per soli quattro mesi, da attuarsi mediante il ricorso a contributi pubblici e da approvare con la legge di bilancio. Solito 'scaricabarile' in attesa di definizione del PEF! Come dire: 'in tredici anni non abbiamo risolto la questione del PEF, lo faremo in quattro mesi!'. Così i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo "impegnati nella lotta contro il 'caro-pedaggi' e per la sicurezza della A24/A25", all'esito dell'incontro di questa mattina presso il MIMS a Roma alla presenza del Vice Capo di Gabinetto, Caselli e del Direttore Generale, Morisco.

I primi cittadini esprimono "tutto il loro disappunto e la loro indignazione: non è più tempo di chiacchiere e, soprattutto, di 'prese in giro'". "Dinanzi a questa 'ennesima toppa' non possiamo che prendere atto dell'incapacità a trovare una soluzione definitiva al problema, non fosse altro per il rispetto dovuto alle migliaia di cittadini che non arrivano a fine mese e, nonostante tutto, ancora confidano nelle Istituzioni. In attesa di essere ricevuti dai Parlamentari di Lazio e Abruzzo, sollecitati ad un incontro, i Sindaci e gli Amministratori, decisi più che mai a proseguire con la loro battaglia, si riuniranno a Carsoli il 15 Dicembre alle ore 18,00 per programmare le prossime iniziative. I Sindaci e gli Amministratori non mollano, determinati più che mai a mettere in campo tutte le iniziative necessarie ad evitare il rincaro delle tariffe dal 01 Gennaio 2022". (ANSA).