Maltempo:no ingresso mezzi pesanti A24 Colledara-Valle Salto

(ANSA) - L'AQUILA, 11 DIC - Codice rosso sull'A24 per il maltempo che si sta abbattendo nell'Abruzzo Interno: a causa neve, nel tratto che va da Colledara, in provincia di Teramo, a Valle del Salto, in provincia dell'Aquila, è vietato l'ingresso a mezzi con peso superiore ai 75 quintali. All'Aquila, dopo una nevicata peraltro non copiosa, nel corso della notte, la circolazione non desta problematiche. (ANSA).