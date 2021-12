Covid: in Abruzzo intensive salgono al 7%, incidenza a 124

(ANSA) - PESCARA, 11 DIC - Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva sale al 7% (+1%) mentre resta fermo al 9% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 124.

A livello territoriale, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, che però sembra mostrare i primi segnali di miglioramento: l'incidenza, che solo pochi giorni fa aveva raggiunto il livello più alto del 2021 (238) è ora a 164.- Segue con 140 il Chietino, che sta peggiorando in fretta. Poi ci sono il Pescarese, con un'incidenza pari a 97, e l'Aquilano (90). (ANSA).