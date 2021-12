Salute femminile: Pink Box su Instagram per sciogliere dubbi

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - Una "Pink Box" per la salute al femminile su Instagram. Dal 9 dicembre scorso sul profilo del Centro Medico Life Care di Pescara, del gruppo abruzzese Petruzzi, viene ospitato uno spazio dedicato al Progetto Salute Donna, di cui è responsabile la ginecologa Raffaella Sansone: è una "casella rosa" alla quale si potranno inviare domande in diretta sul tema del giorno. In questa prima puntata la dottoressa Sansone ha risposto in forma anonima, a quesiti sul ciclo mestruale. La serie di appuntamenti con la specialista proseguirà fino al 17 marzo e tratterà argomenti quali la dismenorrea e la menopausa, l'incontinenza urinaria, il papilloma virus (HPV). Gli orari saranno comunicati di volta in volta. "Il nostro progetto - spiega la dottoressa Sansone - intende affrontare le principali problematiche della salute delle donne da un punto di vista della prevenzione e di una corretta informazione su diagnostica e cure disponibili con l'impiego di un social molto amato e utilizzato dall'universo femminile. Desideriamo avvicinarci a un pubblico che sappiamo essere attento e interessato a certe tematiche che potrà porre le proprie domande e dirimere eventuali dubbi nel più completo anonimato. Le risposte saranno pubblicate e rese consultabili nel tempo nelle stories in evidenza sul profilo di Life Care". L'iniziativa proseguirà, nell'ottica di una presa in carico multidisciplinare, anche con altri specialisti di Life Care quali Camillo Ezio Di Flaviano, medico specialista in scienza dell'alimentazione, e Gloria Colabufalo, psicoterapeuta. Le date: 16 dicembre - Dismenorrea; 13 gennaio 2022 -Menopausa, Incontinenza urinaria; 20 gennaio 2022 - Cause; 27 gennaio 2022 - Prevenzione; 3 febbraio 2022 - Trattamenti Secchezza vaginale; 10 febbraio 2022 - Post-partum e Allattamento; 17 febbraio 2022 - Sessualità; 24 febbraio 2022 - Menopausa. Human papillomavirus (HPV); 3 marzo 2022 - Prevenzione; 10 marzo 2022 - Sessualità; 17 marzo 2022 - Diagnosi e Cura. (ANSA).