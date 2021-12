Pnrr: Marsilio, bene Abruzzo capofila treni idrogeno

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "Siamo soddisfatti di sapere che l'Abruzzo è proposto come avanguardia dell'esperienza energetica con i treni all'idrogeno: qui c'è un debito secolare da parte delle istituzioni nei confronti della mobilità, specie su ferro.

Ora si vuole candidare l'Abruzzo a capofila dell'innovazione energetica e va bene: abbiamo solo chiesto garanzie, però: ci sta tutto bene, purchè sia vero ed efficace, cioè che effettivamente si possa avere un trasporto veloce e moderno ed ecologico". Lo ha detto nel suo intervento il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio al Ridotto del Teatro Comunale alla presentazione dei Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza organizzata dalla Presidenza del Consiglio, tour che racconta 'i progetti e i va taggi per i cittadini e le imprese, gli investimenti da realizzare e le modalità per accedervi'.

(ANSA).