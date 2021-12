Pnrr: Giovannini, cura ferro per mobilità meno inquinante

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "Gli investimenti sulle ferrovie, la cura del ferro insomma, non sono una lista a caso.

La scelta di investire sulle linee regionali va nella direzione di una mobilità meno inquinante, così come il rinnovamento del parco bus". E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro Enrico Giovannini all'Aquila durante l'incontro sul Pnrr che si tiene al Ridotto del Teatro Comunale.

Giovannini ha insistito dicendo che "come ho detto più volte, questo sforzo non finisce con il Pnrr: il presidente Marsilio ha citato le reti Core TEN-T, dall'Adriatico al Tirreno e qui ci sono due battaglie distinte: quelle per il porto di Roma, Civitavecchia, e l'inserimento della linea adriatica. Su questa abbiamo stanziato 5 mld per il potenziamento della ferrovia Bologna-Lecce che a regime permetterà non solo di risparmiare un'ora di viaggio, ma che riconsegnerà ai territori aree urbane da riqualificare".