Pnrr: Giovannini, Abruzzo cerniera, lavorare su ferrovie

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "Il Pnrr crea delle opportunità per tutti i territori, specie per quelli che sono distanti dalle grandi linee: l'Abruzzo è una cerniera tra Adriatico e Tirreno e in questo senso apre delle direttirici importanti quali quelle ferroviarie tra i due lati o la stessa Adriatica". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini al suo arrivo all'Aquila dove si terrà l'incontro abruzzese del tour dei Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Giovannini ha spiegato che "le interlocuzioni con la Regione del presidente Marsilio sono continue e a tutto tondo, ma non finisce tutto col Pnrr perchè poi c'è da considerare anche FSC".

Per ciò che riguarda il potenziamento della ferrovia Roma.Pescara il ministro ha poi affermato che "Ci vuole tempo, però è direttrice da migliorare perchè oggi non è all'altezza".

Il ministro Giovannini ha poi voluto sottolineare l'interesse per i treni a idrogeno, lasciando intuire che l'Abruzzo potrebbe essere una delle zone test perchè questo tipo di alimentazione "ti consente di non lavorare o investire sull'elettrificazione con la conseguenza che non fermi le linee". (ANSA).