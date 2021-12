Pnrr: Giovannini, abbiamo 10 anni per cambiare paese

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "Abbiamo 10 anni per cambiare l'Italia, per metterla a regime". Così il ministro Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso del suo intervento all'incontro abruzzese del tour dei Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per il ministro non si tratta solo di "Pnrr, ma anche di Fondo Sviluppo e Coesione, perchè per quanto ampio, il Pnrr non basta ed è per questo che abbiamo chiesto altri 35 mld per le infrastrutture. Rispetto al passato però stavolta è diversa perchè prima magari si davano i soldi mentre il tempo di realizzazione dei progetti era una variabile: ora questa scansione è ribaltata".

Giovannini per l'Abruzzo ha fatto l'esempio del Porto di Ortona: "E' stato fatto un progetto, poi è stato ottenuto un finanziamento. Ma io voglio sottolineare come il nostro ministero abbia, dall'insediamento del Governo Draghi, già approvato 145 decreti attuativi", per rimarcare quindi la 'fattibilità' del lavoro.

Per l'Abruzzo sono previsti 447 mln di investimenti per le infrastrutture, di cui 270 dal Pnrr e 178 da fondo complementare. (ANSA).