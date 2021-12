Pnrr: Curcio, piano deve cambiare il Paese

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "E' un piano che deve essere accompagnato da riforme che portino al cambiamento del Paese come accaduto nel post emergenza, ad esempio nel terremoto dell'aquila". Così il capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, nel corso di un convegno sul Pnrr in corso di svolgimento all'Aquila alla presenza del ministro per le infrastrutture Giovannini. "Siamo abituati a parlare di amministrazione competente, qui è il Paese in ballo - spiega ancora Curcio -. I progetti devono essere interconnessi tra di loro. Bisogna oleare, e lo stiamo facendo, questo meccanismo: non si trasferiscono risorse ma si ottengono risultati con l'attuazione entro i tempi di progetti efficaci". (ANSA).