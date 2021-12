Pnrr: Biondi, ok piano L'Aquila già città innovazione

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "Devo ringraziare il Governo Draghi per l'attenzione che ha avuto per L'Aquila, dopo anni in cui la città ha elemosinato attenzione da parte delle istituzioni: ora il nome della città è anche nella Legge di Bilancio". E' l'esordio del sindaco della città martoriata dal sisma del 2009 Pierluigi Biondi all'evento Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza organizzata dalla Presidenza del Consuglio, tour che racconta 'i progetti e i va taggi per i cittadini e le imprese, gli investimenti da realizzare e le modalità per accedervi'.

"Nel nostro piccolo con la Carta dell'Aquila oltre due anni fa - ha proseguito il sindaco - avevamo già identificato un modello di rinascita. I quattro cardini del progetto erano motlo simili alle linee guida del Pnrr, ossia turismo, cultura, innovazione e formazione. E a tutt'oggi L'Aquila è un a città dove l'innovazione è di casa perchè qui tra Science Institut e Università abbiamo intelligenze e progetti che agiscono sul territorio e creano futuro. Ma è nella gestione del Progetto Case che potremo fare di più perchè per tutti questi progetti saranno disponibili otre 600 posti letto e qui è nata oltretutto la prima scuola nazionale di formazione dei Vigili del Fuoco", ha concluso Biondi. (ANSA).