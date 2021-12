Pineta Dannunziana, 79mila euro per riaprire

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - Nel corso della Giunta Comunale di questa sera a Pescara sono stati approvati provvedimenti che riguardano la Pineta Dannunziana, semidistrutta da un incendio l'1 agosto scorso. È stato deciso di mettere in sicurezza il tracciato di via Pantini e le adiacenti zone verdi e i comparti 3 e 4 per consentirne la riapertura e la fruizione da parte della cittadinanza per lo svolgimento delle attività ricreative.

È stato predisposto dalla Struttura tecnica del Servizio Verde pubblico e Parchi il provvedimento che prevede un investimento di poco superiore ai 79 mila euro inserito nell'annualità 2021 del bilancio di previsione pluriennale. In via Pantini si dovrà procedere all'abbattimento di 27 alberi e alla potatura di altri 44; nei comparti 3 e 4 sono previsti ulteriori 24 abbattimenti e la potatura di 75 alberi che, al momento, possono ritenersi salvi rispetto all'incendio. La verifica complessiva effettuata nei mesi scorsi ha riguardato complessivamente 400 alberi. Se non insorgeranno difficoltà, le imprese incaricate dovrebbero concludere i lavori i tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio del 2022. (ANSA).