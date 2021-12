Aggredì inviato Rai a Pescara,in galera per condanna rapine

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - Nel 2019, insieme ad altre due persone, si rese responsabile dell'aggressione ai danni dell'inviato Rai Daniele Piervincenzi, del filmaker Sirio Timossi e del redattore David Chiericini, impegnati in un servizio per il programma Popolo Sovrano nel quartiere Rancitelli di Pescara. Ora finisce in carcere per una sentenza definitiva per alcune rapine emessa dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Perugia. Si tratta di un 25enne di Pescara, residente proprio nel popoloso quartiere del capoluogo adriatico.

Il giovane, già sospettato di un assalto ad una gioielleria del centro di Pescara, dovrà scontare tre anni e quattro mesi di reclusione per una sentenza emessa dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Perugia che riguarda anche una rapina commessa nella primavera del 2015 ai danni di un commerciante del mercato ortofrutticolo di Villanova di Cepagatti (Pescara) a cui aveva sottratto la somma di 39mila euro.

Gli investigatori della Squadra Mobile in mattinata hanno eseguito l'arresto del giovane che sarà condotto in carcere per scontare la pena. (ANSA).