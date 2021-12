Protesta studenti, "apertura Cotugno è propaganda elettorale"

"Non siamo strumenti di propaganda. Vogliamo onestà, basta bugie sulla riapertura delle scuole in muratura": così i cartelli e le voci di più di cento studenti aquilani, questa mattina in presidio davanti all'Istituto comprensivo 'Domenico Cotugno' dove era prevista l'inaugurazione della sede dopo i lavori di efficientamento sismico ed energetico. "Peccato che la scuola non sia stata tutta completata" denunciano gli studenti attraverso Ivan Chicci, uno dei rappresentanti. L'inaugurazione di oggi è parsa agli studenti 'un'operazione di propaganda elettorale per tagliare il nastro di fronte ai fotografi". Il 18 dicembre è previsto il rinnovo del Consiglio Provinciale dell'Aquila, ente che ha la gestione dell'edilizia scolastica superiore. "Si poteva aspettare di completare tutto l'Istituto e poi inaugurarlo - continua Ivan - Alcune aule e bagni sono ancora fatiscenti, con calcinacci a terra. Prima si sistema tutta la scuola e poi si stappa lo spumante. Siamo arrabbiati e stufi di queste prese in giro sulla riapertura delle scuole, sempre rimandata da sei anni". Ivan, 19 anni, nella sua vita di studente ha frequentato la scuola solo nei Musp, i moduli scolastici provvisori. Per lui, come per gli studenti che rappresenta, è importante poter entrare in una scuola in muratura. "Nonostante la rabbia, abbiamo partecipato al taglio del nastro - continua Ivan - per inaugurare questo piccolo progresso. Una buona parte della scuola è stata ricostruita, ma non ci fidiamo più sui tempi che ci dicono per il resto, ci hanno mentito troppe volte. Dopo l'inaugurazione ci hanno fatto vedere entrambe le parti, sia quelle ricostruite sia quelle ancora da rifare".

Il malumore degli studenti si era diffuso sui social media dove sono state pubblicate le foto delle parti ancora fatiscenti. L'istituto Cotugno comprende i licei: Classico, delle Scienze umane, Economico sociale, Musicale e Linguistico.

Il rientro degli studenti nell'Istituto è previsto a scaglioni, a partire dal 2022. "Anche su questo fronte confusione e mancanza di chiarezza", denunciano gli studenti. (ANSA).