Leggere le Pagine, Festa Libro e incontri a Guardiagrele

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 08 DIC - "Leggere Pagine La Festa del Libro" torna in presenza a Guardiagrele (CH), dal 9 al 12 dicembre. Quattro giorni di incontri, presentazioni, dibattiti e spettacoli teatrali. Tra le novità di quest'anno il pieno coinvolgimento delle scuole cittadine, che parteciperanno con studenti e docenti. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione San Nicola Greco. Giovedì 9 dicembre, ore 18, il pedagogista Daniele Novara, presenterà "I bambini sono sempre gli ultimi". Venerdì 10 dicembre si inizia alle 17.30 con la lectio magistralis di Michele Piciocco, docente all'Università di Firenze, su "L'oggetto sognante". Seguirà Vittorio Sirolli con il romanzo noir "Tutto può succedere finché non accade" e Roberta Zimei con "La mammina". La sera alle ore 21 spettacolo teatrale "Tregesta", tratto dal romanzo di Enrico Pierfelice, con musiche originali al pianoforte. Le voci recitanti: Leonardo Calvarese, Ettore Mazzocco, Fabrizio Savinie la partecipazione di Valentina Corsini e Amanda Patregnani. Sabato 11 mattinata "dantesca", dedicata alle scuole e alla cittadinanza. Alle 12.30 Luigi Ianni presenterà il suo omaggio a Dante con "Comedìa" insieme a Piervincenzo De Lucia. Pomeriggio con poesie raccolte in "Il corpo del vento" di Leandro Di Donato. Gabriel Aldo Bertozzi illustrerà con Gabriella Giansante il saggio dal misterioso "Lettrismo e Inismo". Mariano Sabatini con "Scrivere è l'infinito". Caterina Falconi con "Dimmelo adesso". L'ultimo giorno di Leggere Pagine, domenica 12, comincerà alle 10.30 con "le Parole belle per colorare il mondo" di Luisa Menziani. Alle 11 "La luce degli istante felici", con l'autore Marco Proietti Mancini, il giovane scrittore Francesco Marando presenterà il romanzo "Eracle, le fatiche dell'uomo". Domenica pomeriggio la conclusione del festival spazierà tra poesia, saggistica e romanzo. Alle 17 Antonella Ferrari dialogherà con Manuela Bianco sul romanzo storico "Adelaide". A seguire Erika Di Felice e Raffaele Giannantonio con i saggi sull'architettura: "I concorsi di architettura nell'Abruzzo della Grande Guerra" e "Dante Alighieri "architetto perfetto"". La conclusione sarà affidata a Sara Segantin, che con il romanzo "Non siamo eroi". (ANSA).