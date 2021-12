Musica: Mammarella tra i migliori chitarristi del mondo

(ANSA) - PESCARA, 06 DIC - Un altro grande successo per il giovanissimo chitarrista acustico Daniele Mammarella di Pescara. Secondo il noto e prestigioso sito di musica anglosassone musicradar.com, Daniele Mammarella si è classificato al terzo posto del Music Radar Awards 2021, nella categoria Migliori chitarristi acustici del mondo, dopo mostri sacri come Tommy Emmanuel e Mike Dawes.

Daniele Mammarella, in seguito ai riscontri positivi da parte della critica musicale nazionale e internazionale, avvenuti da due anni a questa parte, adesso taglia un altro bel traguardo.

Il sito specializzato di musica prima lo ha annoverato tra i dieci chitarristi migliori al mondo, poi , stilata la classifica ufficiale, lo ha visto piazzarsi al terzo posto, guadagnandosi una posizione di assoluto prestigio tra famosi musicisti internazionali. Un trend che in questo momento storico rispecchia perfettamente il prestigio acquisito dalla musica italiana nel mondo.

Quest'ultimo riconoscimento è arrivato peraltro dopo la pubblicazione del suo secondo album "Moonschine", uscito a giugno 2021, prodotto da Music Force, disponibile fisicamente e on line in tutti gli store musicali (Spotify, Youtube, Amazon, iTunes ed altri). Un album che sin dalla sua uscita ha riscosso consensi unanimi da parte della critica musicale specializzata.

