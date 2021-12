Esplode bombola gas nel Pescarese, due feriti

(ANSA) - COLLECORVINO, 06 DIC - Due anziani sono rimasti ustionati nella tarda mattinata di oggi in una abitazione di Collecorvino nel Pescarese dove è scoppiata una bombola di gas all'interno di una abitazione. In seguito alla deflagrazione i due, un uomo di 78 anni e una donna di 76 hanno avuto delle ustioni di secondo grado ad arti inferiori e superiori e sul viso. I due anziani soccorsi dai sanitari del 118 sono stati stabilizzati e poi ricoverati l'uomo al Ss Annunziata di Chieti e la donna al Santo Spirito di Pescara. Sull'accaduto sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. (ANSA).