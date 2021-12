Covid: a Chieti sindaco vaccinatore in farmacia comunale

(ANSA) - CHIETI, 06 DIC - E' stato il sindaco di Chieti Diego Ferrara, nella veste di medico vaccinatore, a dare il via oggi alle vaccinazioni anti Covid 19 nella farmacia comunale del quartiere Tricalle, presente Sonia Spinozzi, presidente di Chieti Solidale, la società partecipata pubblica a cui fanno capo le tre farmacie comunali, e la direttrice della municipalizzata, Valentina D'Urbano, che è vaccinatrice.

"Abbiamo voluto fortemente questo servizio - ha detto Ferrara - al punto che a breve ci organizzeremo anche per le vaccinazioni a domicilio. Ho dato la mia disponibilità a farle, ci si potrà prenotare chiamando o andando in farmacia, in modo da ampliare l'offerta vaccinale della città, insieme all'hub del Pala Colle dell'Ara e da far progredire al meglio la campagna. I contagi stanno risalendo, stiamo facendo di tutto perché una nuova ondata non venga a condizionare negativamente il nostro Natale, dobbiamo ancora una volta unire le forze e andare avanti. Alla città ribadisco l'invito a vaccinarsi e tutelarsi dal contagio del virus, perché le feste siano al sicuro e non chiuse agli affetti dei famigliari e degli amici". (ANSA).