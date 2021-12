No a green pass e vaccinazione minori, due piazze in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 04 DIC - Continua la protesta contro il 'green pass' e la vaccinazione anti Covid dei minori, con appuntamenti oggi nelle piazze di Pescara e L'Aquila, rispettivamente in piazza della Rinascita, dalle 16 alle 19, e in piazza Castello, di fronte all'auditorium, dalle 16:30 alle 19:30. "Siamo contro l'apartheid instaurato con il super green pass e la deriva autoritaria del governo Draghi - dichiara Luigi Marilli, portavoce del movimento #nogreenpass #Abruzzo - E' oramai chiaro che le misure repressive e gli irresponsabili e reiterati richiami e inviti alla vaccinazione dei bambini stanno alimentando il disagio e le piazze dei 'no green pass' che crescono nel numero e nel consenso. Pacifici, ma fermi sulla nostra posizione di protesta, uniti anche con le piazze di Ancona e L'Aquila contro il governo Draghi". (ANSA).