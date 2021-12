Unesco, Biondi 'Alesii in Osservatorio Mic, congratulazioni'

(ANSA) - L'AQUILA, 03 DIC - "A nome della municipalità aquilana intendo esprimere sincere congratulazioni a Massimo Alesii per la nomina giunta dal ministero della Cultura. È, infatti, uno dei due rappresentanti scelti quali riferimento per gli Elementi italiani del Patrimonio Culturale immateriale nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per il Patrimonio immateriale Unesco". Lo dichiara il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. "Un riconoscimento che premia lo spirito di abnegazione e la passione profusi nella promozione di valori universali come la cultura, la conservazione della memoria e delle tradizioni e la tutela della bellezza. Un impegno che ha contribuito, nel dicembre 2019, all'iscrizione della Festa della Perdonanza nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco". (ANSA).