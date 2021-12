Strada Parco, Consiglio di Stato, ok a ripresa cantiere

(ANSA) - PESCARA, 03 DIC - Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato da Regione Abruzzo, Tua e i Comuni di Pescara e Montesilvano contro il pronunciamento del Tar sulla vicenda filovia consentendo la ripresa del cantiere. Lo rendono noto il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

A settembre il Tar Abruzzo aveva accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento con cui il ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile aveva dato via libera al passaggio del filobus sulla cosiddetta 'strada parco' che collega Pescara e Montesilvano (Pescara). I giudici amministrativi avevano accolto il ricorso presentato dal Comitato 'Strada Parco Bene Comune', realtà costituita dai cittadini che da anni si battono a tutela dell'ex tracciato ferroviario. Ora il Consiglio di stato ha riformato l'ordinanza cautelare del Tar.

"Il Tribunale amministrativo - spiega Sospiri in una nota - ha obiettato il difetto di fumus e di periculum in mora, ovvero l'assenza delle condizioni tali da rendere necessaria la sospensione dei lavori, acclarando che, tra ricorso e discussione di merito comunque non potrebbero essere realizzate opere irreparabili, ovvero tali da rendere inapplicabile un giudizio eventualmente favorevole al Comitato pro-strada parco.

Tradotto: le opere della filovia possono andare avanti, nell'attesa del giudizio di merito. Come previsto, il Tribunale amministrativo sta facendo piena luce e chiarezza sull'intera vicenda e sulle ragioni delle Istituzioni coinvolte, che tendono unicamente a garantire gli interessi e la tutela di un'intera città".

"Avevo detto più volte che la sentenza del Tar presentava elementi per essere riformata - afferma il sindaco Masci - Adesso dobbiamo ripartire con slancio perché la situazione del traffico a Pescara (oltre centomila auto al giorno in entrata) chiede pressantemente una risposta valida ed efficace nel trasporto pubblico ecologico. A gennaio entreranno in servizio lungo la strada Parco 5 autobus elettrici. La Strada parco come strada di comunicazione è stata concepita con una filosofia ambientalista che è a tutto tondo, a partire dall'arredo urbano di alberi, siepi e piante". (ANSA).