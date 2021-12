Auto: DR Automobiles, +162% a novembre sul 2020

(ANSA) - MACCHIA D'ISERNIA, 03 DIC - Nuovo record di immatricolazioni a novembre per DR Automobiles Groupe, che registra una crescita del 161,92% su novembre 2020 e del 140,13% sul periodo gennaio/novembre 2020, grazie alle 7.533 auto DR ed EVO immatricolate dall'inizio dell'anno ad oggi. È dunque oramai certa una chiusura del 2021 oltre le 8.000 unità.

Dopo un'ottima partenza, avvenuta a fine ottobre, la DR 4.0 si conferma il modello più venduto della gamma DR, che complessivamente ha registrato 610 targhe. 511 sono quelle EVO grazie ad EVO 5 e a EVO 3.

Intanto la nuova DR 5.0, presentata in anteprima lo scorso giugno al MIMO, sarà disponibile nelle concessionarie dalla metà di gennaio. Seguirà poi il lancio della vettura top di gamma, la nuova DR 6.0. L'intera gamma, sia DR che EVO è in pronta consegna. La gamma EVO, nel 2022 si arricchirà di un pick-up e di un SUV da 4,77 mt. (ANSA).