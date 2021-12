Miglioramento sismico ponti Teramo, Provincia approva piano

(ANSA) - TERAMO, 02 DIC - L'Amministrazione provinciale di Teramo ha approvato il piano di riparto per la manutenzione straordinaria e il miglioramento sismico dei ponti. Il Piano è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 13 milioni e 166 mila euro. L'ente conta oltre 100 infrastrutture complesse fra ponti e viadotti, molti di questi nell'area pedemontana, sono ponti ad arco e in muratura del secolo scorso.

La pianificazione è frutto del lavoro del servizio tecnico "Viabilità" diretto da Francesco Ranieri (consiglieri delegati Lanfranco Cardinale e Gennarino Di Lorenzo) che in questi mesi, anche grazie all'utilizzo di droni dotati di programmi di rilevazione ed elaborazione dati ha compiuto un ampio monitoraggio sul territorio. Il lavoro è preliminare alla creazione di un Catasto dei ponti, anche questo previsto nel Piano.

La programmazione è spalmata su tre annualità. Prima annualità previsti 4.007.056 mila euro, con cui sarà effettuata l'indagini su 16 ponti (800mila euro) e realizzato il Catasto dei ponti (200mila euro). Ponte di Castilenti S.P. n. 31(stima presunta 200/300 mila euro); Ponte in muratura SP 1/B (260 mila euro); Ponte di Castelnuovo sul Vomano S.P. n. 23 (850mila euro); Ponte SP12 Poggio Morello (250 mila euro); Ponte San Nicolò a Tordino S.P. n. 25 (900mila euro); Ponte Z.I. ,San Nicolò a Tordino, Villa Rasicci ex S.S. n. 80 (150 mila euro); Ponte Bisenti S.P.

n. 34, Campo Sportivo Bisenti, (297.056 euro). Per la seconda Annualità previsti 5.151.929 euro per interventi sul Ponte Lago Verde a Sant'Omero (400mila euro); Ponte Montefino (1.801.929 euro); Ponte Prevenisco, Valle Castellana (250 mila euro); Ponte Santa Reparata a Civitella del Tronto (800 mila euro); Ponte Sant'Egidio (150mila euro); Ponte a Ancarano SP 1/B (900mila euro); Ponte SP39C San Massimo a Isola del Gran Sasso (200mila euro); Ponte Pagannoni a Campli (350 mila euro); Ponte Pietracamela (150mila euro). La dotazione della terza annualità è di 4.007.056 euro per interventi sul Ponte Lago Verde di Sant'Omero(1milione euro) e il Ponte Nove Archi di Colledara-Castel Castagna (3.007.056 euro). La programmazione, inoltre, ha previsto "interventi supplenti" che potranno essere realizzati in caso di economie su altri ponti sparsi nella provincia. (ANSA).