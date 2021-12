Maxxi, dicembre ricco con libri, filosofi e Grecia Antica

(ANSA) - L'AQUILA, 02 DIC - Dicembre ricco di appuntamenti per il MAXXI L'Aquila, che nei primi sei mesi di vita ha registrato oltre 16 mila visite. Questa sera, 2 dicembre alle ore 18, torna l'appuntamento con i libri, grazie al sostegno di BPER Banca, con la presentazione del volume "L'alba dei nuovi dèi" dei filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Un viaggio dalla Grecia antica ai big data per svelare come nei momenti di crisi e trasformazione come quello che stiamo vivendo, la filosofia possa aiutare a rispondere alle domande più urgenti. La filosofia può aiutare a comprendere meglio il presente, ma anche a reinventarlo. L'ingresso all'evento è gratuito su prenotazione. Tutti i sabati e domeniche di dicembre c'è "MAXXI in Famiglia", il ciclo di laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni, che permetteranno a grandi e piccoli di scoprire il museo, sperimentando insieme e condividendo l'esperienza creativa. I laboratori, realizzati in collaborazione con HARP - Associazione di promozione sociale si terranno dalle ore 16, su prenotazione. Previsti appuntamenti anche nei giorni di apertura straordinaria: 8 dicembre e nel periodo festivo dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 9 gennaio 2022. In coincidenza con l'apertura straordinaria di mercoledì 8 dicembre, si terrà l'inaugurazione della mostra "Omaggio a Marcello Mariani".

L'allestimento di un'opera dell'artista aquilano in museo e con la creazione di un percorso nel centro storico della città alla scoperta dei suoi lavori realizzato grazie alla collaborazione di Fondazione Carispaq, Fondazione Giorgio de Marchis, Università degli Studi dell'Aquila e Banca BPER. Cassa Depositi e Prestiti è sponsor dell'iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del Comune dell'Aquila. Nella stessa giornata parte la campagna promozionale per le My MAXXI, la membership card del museo MAXXI che garantisce ai possessori un accesso illimitato e preferenziale alle due sedi del Museo e condizioni agevolate a tutti i nuovi programmi culturali, alle attività didattiche e agli eventi. Sarà possibile visionare Planeta Amazônia, slideshow del maestro della fotografia Antonio Salgado, che presenta una serie di paesaggi dell'Amazzonia brasiliana: queste immagini integrano quelle esposte nella mostra Amazônia adesso al MAXXI di Roma creando così una rappresentazione molto articolata della foresta. Fino a fine anno rimane l'accesso gratuito per i residente nei Comuni della regione Abruzzo.

