Covid: nel Teramano 238 nuovi casi, mai così tanti dal 2020

(ANSA) - TERAMO, 02 DIC - La metà dei casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo riguarda la provincia di Teramo, dove sono emersi 238 contagi. Per il Teramano è il dato più alto da oltre un anno e, in particolare, dal 28 novembre 2020, quando, nel pieno della seconda ondata, i contagi furono 241. L'incidenza settimanale dei nuovi casi per centomila abitanti aumenta di 38 punti nel giro di 24 ore e schizza a 181.

La provincia di Teramo e, soprattutto, la zona costiera, è da settimane l'area più colpita d'Abruzzo.

Con l'aggiornamento odierno, il quadro peggiora in tutte le province. Dopo Teramo c'è il Pescarese, che sembrava mostrare i primi segnali di miglioramento: oggi, invece, l'incidenza aumenta di 16 punti e sale a 115. A Pescara città, con 38 nuovi casi, dato più alto da metà marzo ad oggi, l'indicatore passa da 71 a 90. Seguono la provincia di Chieti, con un'incidenza pari a 118, in peggioramento, e l'Aquilano, con 69. (ANSA).