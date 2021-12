Torna rassegna Musica e Letteratura dedicata a Piazzolla

(ANSA) - L'AQUILA, 01 DIC - La XXVIII rassegna Musica e Letteratura torna dal vivo, in omaggio ad Astor Piazzolla nel 100° anniversario della nascita. Con la collaborazione del Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila 2, 3 e 7 dicembre, tre pomeriggi di musica e letteratura in programma all'Auditorium Shigeru-ban del Conservatorio, organizzati dall'associazione Athena, sotto la direzione artistica del maestro Carmine Gaudieri. Questa edizione è dedicata a Astor Piazzolla, uno dei compositori più importanti del panorama musicale, colui che portato il tango nelle sale da concerto di tutto il mondo. La rassegna mette in luce il rapporto tra Piazzolla e i grandi scrittori e poeti del periodo: da Borges, Neruda a Ernesto Sabato. Agli appuntamenti parteciperanno i docenti universitari Ester Cicchetti e Lucia Faienza dell'Università degli studi dell'Aquila, la prof.ssa Lucia Bonifaci, docente al Conservatorio A.Casella e Bruno Canino, pianista di fama internazionale ospite delle sale da concerto di tutto il mondo e solista con i più famosi direttori e strumentisti. Per la parte musicale anche Maurizio Di Fulvio Trio, ensemble formata dal chitarrista Maurizio di Fulvio, Ivano Sabatini al contrabassista e il percussionista Davide Marcone. Il Trio attivo sulla scena internazionale da vent'anni si esibisce nei maggiori festival a fianco dei più autorevoli musicisti del panorama musicale, nell'ambito del Jazz nero, Jazz latino, rock e classico.

Parteciperà inoltre il solista di Bandoneon Massimiliano Pitocco, docente di Fisarmonica Bayan al Conservatorio di Santa Cecilia. Oltre alla sua attività di docente di Master class e concertista in tutto il mondo, Pitocco è stato il primo bandoneonista a far conoscere il repertorio di Astor Piazzolla nelle più importanti sale da concerto .Ha collaborato con Bacalov, Bussotti Gydon Kremer Nicola Piovani, Vinicio Capossela soltanto per citarne alcuni. (ANSA).