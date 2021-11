Viabilità, A14, chiusure notturne per lavori in tratti Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire interventi agli impianti della galleria '"Immacolata-Vaccari"', in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest, verso Ancona, nelle sei notti consecutive di domenica 28, lunedì 29, martedì 30 novembre, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, gli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, potranno percorrere la Tangenziale di Pescara in direzione Chieti-Pescara-Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.

Inoltre, per consentire programmati lavori di pavimentazione, nelle due notti consecutive di mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano S.Angelo, in entrata in entrambe le direzioni verso Ancona/Bologna e in direzione di Pescara e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare la stazione di Val Vibrata e di Roseto.

