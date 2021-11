Covid, prefetto Pescara, valutiamo mascherine all'aperto

(ANSA) - PESCARA, 30 NOV - "Stiamo anche valutando e riflettendo sulla possibilità dell'utilizzo delle mascherine all'aperto". Così il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo al termine della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica con i vertici delle forze dell'ordine, per fare il punto sulla gestione dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia. "È stata una riunione molto intensa e come previsto dalla nuova disciplina abbiamo tenuto questo Comitato per stilare un Piano in base al quale alzeremo ulteriormente i controlli, anche se devo dire che qui a Pescara c'è stata un'intensa attività delle forze dell'ordine per assicurare il rispetto delle norme sanitarie e come da direttive ministeriali abbiamo predisposto ulteriori controlli nel trasporto pubblico locale con la previsione del Green Pass. La task force lavora e ci sarà anche la predisposizione di servizi specifici e devo dire che c'è una grande disponibilità e sensibilità delle associazioni di categoria perché questa è battaglia da vincere tutti insieme". (ANSA).