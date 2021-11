Quirinale: Marsilio, spero Italia arrivi a presidenzialismo

(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - "Spero che anche l'Italia divenga un Paese maturo dove il presidente della Repubblica lo scelgono i cittadini, come in Francia. Non capisco perché i francesi abbiano da decenni questo diritto, e nessuno lo contesta, e in Italia non siamo ritenuti sufficientemente maturi e dobbiamo scoprire una settimana prima dell'elezione al Quirinale chi è il presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel suo intervento alla quinta edizione della Festa dell'Ottimismo de Il Foglio, il "festival fogliante", in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. "Preferirei che questo dibattito fosse pubblico - ha proseguito Marsilio - dove chi si candida al Quirinale lo dica ai cittadini con un anno o qualche mese di anticipo, faccia una campagna elettorale trasparente, raccolga il consenso e vada al Quirinale sulla base del consenso popolare, non di un accoltellamento in virtù dei franchi tiratori o di un accordo di palazzo". "Chiunque sarà il prossimo presidente della Repubblica - ha concluso Marsilio - non sarà lui a decidere quale sarà il successivo metodo di elezione del presidente, a decidere è il Parlamento. Confido nella prossima legislatura, in una maggioranza parlamentare che abbia questo elemento del presidenzialismo e della modifica di alcuni aspetti della nostra architettura istituzionale nel proprio programma di governo e abbia la forza politica e culturale di portare a questa riforma che ritengo molto utile per la crescita del Paese". (ANSA).