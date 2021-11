Quirinale: Marsilio, centrodestra sia unito su piano B

(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - "Il centrodestra ha una candidatura unitaria sul Quirinale, candida in maniera unitaria sindaci, presidenti di Regione e sostiene governi omogenei.

L'unica condizione che ha posto il mio partito, correttamente, è se esiste un piano B, cioè, se non c'è la condizione per eleggere Berlusconi al Quirinale, dobbiamo scegliere tutti insieme quale sarà il candidato presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (FdI), nel suo intervento alla quinta edizione della Festa dell'Ottimismo de Il Foglio, il "festival fogliante", in corso a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Intervistato da Valerio Valentini, che gli ha chiesto se sarà tra i grandi elettori e se il piano A sia "compattamente Silvio Berlusconi", Marsilio ha risposto di non voler parlare dei dettagli operativi.

" (ANSA).