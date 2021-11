Musica, Andrea Bacchetti in concerto con i Solisti Aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 28 NOV - Il pianista Andrea Bacchetti si esibirà lunedì 29 novembre ore 18,, nell'Auditorium del Parco dell'Aquila, con i Solisti Aquilani in Quartetto (Rocco Roggia e Daniela Marinucci ai violini, Margherita Di Giovanni alla viola e Simone De Sena al violoncello). In programma il Quintetto n.4 per pianoforte e quartetto d'archi di Lorenzo Perosi, il Quintetto per pianoforte e archi n.2 op.81 di Antonin Dvorak e i Preludi e fughe n.9, 14 e 15 dal "Clavicembalo ben temperato" (Vol. II) di Johann Sebastian Bach. Andrea Bacchetti è tra i massimi interpreti bachiani, nato nel 1977, debutta a 11 anni al Teatro alla Scala di Milano con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Da allora suona in Festival Internazionali e nelle più prestigiose sale da concerto del mondo - Konzerthaus (Berlino), Salle Pleyel, Salle Gaveau (Parigi), Rudolfinum Dvorak Hall (Praga), Teatro Coliseo (Buenos Aires), solo per citarne alcune. In Italia è ospite delle maggiori orchestre ed enti lirici e di tutte le più importanti associazioni concertistiche. All'estero ha lavorato con numerose orchestre e ha inciso per Sony Classical. Nella sua ampia produzione discografica sono da ricordare il CD con le sonate di Cherubini e "The Scarlatti Restored Manuscript" vincitore dell'ICMA 2014 nella categoria "Baroque Instrumental". Di Bach le "Invenzioni e Sinfonie" , "The Italian Bach" e "Keyboard Concertos BWV 1052-1058" con l'Orchestra Nazionale della Rai. (ANSA).