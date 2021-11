Calcio,Pescara, Sebastiani,pronto ad andare via anche stasera

(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - Dopo la contestazione dei tifosi prima, durante e dopo la gara, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani al 91' dello 0-0 fra la sua squadra e la Lucchese è sbottato: "Se c'è qualcuno pronto a mettere le firme sulle fideiussioni e sulle garanzie che oggi sono del sottoscritto, sono pronto a farmi da parte anche stasera. Mi sono scocciato di venire allo stadio a prendere contestazioni e offese personali.

Adesso basta. D'ora in poi non prenderò più nessuna decisione per questa società e fino a quando ci sarò io Auteri resterà l'allenatore del Pescara. Quando poi arriveranno altri, io tornerò allo stadio da tifoso. Io ho messo a disposizione le mie quote e aspetto che venga qualcuno al mio posto". Domenica prossima il Pescara sarà a Grosseto senza Drudi e Rizzo, espulsi. (ANSA).