Denso: Fiom, dopo mesi riappare sindaco S. Salvo

(ANSA) - SAN SALVO, 27 NOV - "Finalmente dopo molti mesi sentiamo il sindaco di San Salvo prendere posizione sulla Denso", cos' la Fiom chietina.

"Tale decisione di intervenire tardivamente, nonostante nella sua maggioranza siedano anche consiglieri comunali che lavorano in Denso, è positiva. - prosegue il sindacato - Va precisato che da gennaio 2021, in modo solitario, le Organizzazioni Sindacali stanno affrontando una crisi che non ha precedenti e che purtroppo non riguarda un quinto dei lavoratori ma ben oltre.

Come FIOM siamo sicuri che il Sindaco sia stato ben informato dai suoi consiglieri del serio rischio che sia messo in discussione lo storico insediamento Denso. Speriamo che questo interessamento non sia finalizzato solo alla prossima e imminente campagna elettorale, visto che l'ultimo intervento pubblico del Sindaco sulla vertenza Denso risale alle elezioni della RSU".

"Come FIOM rimaniamo in attesa della convocazione e diamo la nostra completa disponibilità a partecipare all'incontro nell'interesse delle Lavoratrici, dei Lavoratori e dell'intero territorio". (ANSA).