Calcio, per il Pescara e Auteri domani ultima chiamata

(ANSA) - PESCARA, 27 NOV - Dopo la fiducia riconfermatagli dalla dirigenza, domani nella gara con la Lucchese (stadio Adriatico ore 14.30) il tecnico pescarese Gaetano Auteri si gioca la panchina. In caso di mancata vittoria per il trainer abruzzese potrebbe scattare l'esonero. Nelle ultime undici gare il Pescara ha vinto solo in due occasioni, con la squadra scivolata in classifica lontanissima dai primi posti. Domani alle 13 ci sarà anche una manifestazione dei tifosi che sfileranno fin sotto lo stadio Adriatico per manifestare il malcontento nei confronti della società. Auteri non si nasconde alla vigilia di una gara decisiva. "L'allenatore è l'anello debole della catena, ma credo che i problemi siano altri.

Occorre più cattiveria agonistica e più attenzione. Questa è una squadra che gioca e ha qualità, ma per fare meglio dobbiamo metterci più testa e cuore. Ora però le parole servono a poco.

Occorrono i fatti. Ora dobbiamo metterci i fatti. Siamo qui oggi a ricucire uno strappo e a cercare di non far arrabbiare i nostri tifosi". Sono tutti disponibili, ad eccezione di Galano e del portiere Di Gennaro. Ferrari non è al meglio, ma sarà della gara. (ANSA).