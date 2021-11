A14, chiusure notturne Pescara nord-Atri Pineto verso nord

(ANSA) - PESCARA, 27 NOV - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell'ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte dei viadotti "Cerrano" e "Santa Maria", in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 29 e martedì 30 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Atri Pineto, verso Ancona/Bologna, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Torre Cerrano est".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Atri Pineto. (ANSA).