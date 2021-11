Evade, ruba camper e, inseguito, sperona auto Cc. Arrestato

(ANSA) - CAMPOMARINO, 26 NOV - Ruba un camper a Termoli, viene intercettato dai Carabinieri che lo inseguono per oltre due chilometri, lo raggiungono, ma lui li sperona lungo la Ss 16; alla fine, lo bloccano dopo una colluttazione. E' accaduto fra Termoli e Campomarino. Il ladro, un 24enne di Salerno residente a Foggia, è stato arrestato con le accuse di furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni personali, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. L'inseguimento avvenuto lungo la Statale 16 si è concluso a Campomarino dove il ventiquattrenne ha speronato la vettura dei Carabinieri, procurando danni rilevanti, per poi bloccare il camper sulla strada e fuggire a piedi nelle campagne. I militari, benché feriti, lo hanno raggiunto a piedi e sono stati aggrediti prima di riuscire a fermarlo. Il giovane è ora nel carcere di Vasto (Chieti), a disposizione della Procura di Larino (Campobasso).

Trovato con oggetti da scasso subito sequestrati dall'Arma, il 24nne è destinatario anche di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere dell'8 ottobre scorso emessa dal Tribunale di Foggia per evasione dagli arresti domiciliari a cui era confinato nella città pugliese. (ANSA).