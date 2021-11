Cartoons on the Bay nel segno di Nathan Never e Battiato

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "I contenuti di questa edizione che sarà ricchissima sono in parte anticipati dal manifesto disegnato per noi da Andrea Cascioli e dedicato al grande Nathan Never, l'eroe della scuderia della Sergio Bonelli Editore, che proprio il 18 giugno del 2021 festeggia i suoi 30 anni di vita.

Quest'anno sono anche 10 anni che il grande Sergio Bonelli ci ha lasciato". Lo dice il direttore artistico Roberto Genovesi presentando Cartoons on the Bay 2.1, il Festival dell'animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con RaiPlay che si terrà dal 3 all'8 dicembre.

"Un'altra delle cose che vogliamo ricordare fortemente - spiega Genovesi - è la scomparsa di Franco Battiato celebrato con la sua canzone 'No time no space' nel manifesto".

Alla presentazione partecipano anche Teresa De Santis presidente di Rai Com, Angelo Teodoli amministratore delegato di Rai Com, Luca Milano direttore di Rai Ragazzi ed Elena Capparelli direttore di Rai Play.

Sarà un'edizione dalle tre anime: Digital, Live & Hybrid. Dal 3 all'8 dicembre ci saranno infatti anche 6 film - due anteprime nazionali e una mondiale - in presenza per il pubblico de L'Aquila, come assaggio del triennio in cui il Festival, dal 2022, verrà ospitato in terra abruzzese. (ANSA).