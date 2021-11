Accademia Belle Arti, inaugurati nuovo anno e mostra Mauri

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - Con la mostra dedicata a Fabio Mauri e un padiglione a lui intitolato è stato inaugurato l'anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Nella cerimonia è stato ospite, in collegamento, il fratello di Fabio Mauri, Achille, presidente di Messaggerie Italiane e artista sperimentatore di modalità espressive molteplici. A Fabio Mauri (Roma 1926 - 2009), docente di estetica all'Accademia dal 1979 al 1996, è stata dedicata la mostra "Un caro affettuoso saluto a tutti voi" che prende spunto dalla frase finale di una lettera inviata ai suoi allievi, in segno di scusa per la lunga assenza a causa di una malattia. L'esposizione, curata da Maria D'Alesio, è allestita nel Foyer del Teatro e nel nuovo padiglione di circa 600 mt quadrati, a servizio dei corsi di Arti Visive e del laboratorio treD FabLab. Sono circa 400 gli studenti dell'Accademia, 95 dei quali nuove iscrizioni. "In questo ultimo anno - ha detto il presidente dell'Accademia Rinaldo Tordera - abbiamo lavorato per far conoscere la nostra Accademia, allargando le collaborazioni con enti pubblici e privati, convenzioni con gli uffici territoriali del Ministero della Cultura per il restauro e sinergie con privati nel settore arte e creatività contemporanea, con stage altamente formativi a contatto con il mondo del lavoro".

Tra i risultati: 7 allievi al Premio Nazionale delle Arti a Sassari; Lucia Cantò vincitrice di Talent Price 2021; formazione come mediatori culturali per MAXXI l'Aquila e partecipazione al Festival delle Arti Perfomative 1.0; presenze nei cantieri di restauro e collaborazione con il Comune di Amatrice per il restauro di opere danneggiate dal sisma 2016; collaborazione con la Casa d'Aste dell'Aquila Gliubich con stage retribuiti per fotografia e catalogazione.

"Il nuovo anno accademico - ha detto la Direttrice, Maria D'Alesio - è segnato dall'adesione della Biblioteca nel circuito SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). È una biblioteca tra le più fornite in Abruzzo sull'arte Contemporanea. Il lavoro da fare sarà offrire ai nostri studenti risposte certe sulle opportunità di formazione, che rispondano alle esigenze di un mondo del lavoro, in continuo cambiamento". (ANSA).