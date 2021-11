Trigno-Sinello: Vasto presenta progetto su turismo costiero

(ANSA) - VASTO, 24 NOV - "E' un'ottima opportunità per il territorio grazie alla sinergia tra Comuni, Trigno-Sinello, Mise e l'imprenditoria privata". Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna a proposito della presentazione del progetto pilota "Trigno Sinello" in programma domani, giovedì 25 novembre, nella sala consiliare del Municipio. Con il primo cittadino, l'Assessore al Turismo, Licia Fioravante.

L'Amministrazione incontrerà gli operatori turistici e commerciali del territorio, per illustrare un'iniziativa progettuale riguardante lo sviluppo turistico costiero.

"Bisogna sfruttare le risorse del Mise e finalizzarle a servizi compatibili con uno sviluppo del territorio che è quella dell'area verde "Costa dei Trabocchi e delle riserve - ha proseguito il sindaco -. Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno lavorato affinchè queste risorse si concretizzassero". (ANSA).