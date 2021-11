Musica: Riccitelli, arriva in scena Cuartero Latinoamericano

(ANSA) - TERAMO, 24 NOV - Cuartero Latinoamericano, l'ensemble di artisti riconosciuto come il più autorevole gruppo della musica latino-americana contemporanea, sarà in concerto giovedì 25 novembre, nella Sala Polifunzionale della Provincia alle ore 18.30 a Teramo, nell'ambito del cartellone della Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli". I quattro artisti, i fratelli Saul e Aron Britan al violino e il violoncellista Alvaro e Javier Montiel alla viola si esibiranno in uno spettacolare concerto dal titolo "Tribute to the Americas". In programma, il Quartetto n.5 di Héitor Villa-Lobos, Musica de Feria di Silvestre Revueltas, il Quartetto n.3 di Leo Brouwer e per concludere il Quartetto n.2 op.26 di Alberto Ginastera. Un concerto unico che spazierà dal Brasile al Messico, Cuba e Argentina. Il Cuarteto Latinoamericano, formatosi in Messico nel 1982, festeggerà nel 2022 il quarantesimo anno di attività. La discografia completa è di oltre 70 CD con tournèe praticamente in tutto il mondo, dal Teatro alla Scala di Milano alla Carnegie Hall di New York, dal Santa Fe Chamber Musica Festival al Concertgebouw di Amsterdam, dal Venezuela al Giappone, Israele, Cina, Canada e Nuova Zelanda. Più di 200 le composizioni per quartetto d'archi in repertorio. Nominato nel 2002 a due Grammy Awards (l'Oscar della Musica Americana) per "best chamber music" e "best latin music", il Cuarteto Latinoamericano è risultato vincitore ben due volte del Latin Grammy per "best classical recording" (migliore incisione classica). Singolari sono anche le attività come quartetto solista e con orchestra e numerose le collaborazioni con artisti di fama internazionale. (ANSA).