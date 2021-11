Musica: "Le stagioni dell'amore" tributo a Franco Battiato

(ANSA) - L'AQUILA, 24 NOV - Debutta a L'Aquila il concerto "Le stagioni dell'amore", un nuovo progetto musicale dedicato a Franco Battiato, un tributo musicale interamente in acustico, un omaggio da parte di una delle migliori cover band presenti sul territorio. L'appuntamento, promosso dal Circolo Giovani Amici della Musica, nell'ambito della 76.ma stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" è per giovedì 25 novembre con inizio alle ore 21 all'Auditorium del Parco.

Questa volta la tribute band "Faber… la musica… la poesia", formata da Giuliano Molinari voce, Marco Rotilio chitarre e voce, Diego Colaiuda fisarmonica e voce, Raffaele Buonomo violino, Mauro Vaccarelli basso, Massimiliano Nibid batteria, ha creato un percorso nel mondo cantautorale di Franco Battiato, attraversando i suoi più grandi successi, insieme a brani che hanno in qualche modo caratterizzato una evoluzione del gusto e dello stile testuale e musicale. Franco Battiato, scomparso il 18 maggio di quest'anno, è stato uno dei principali innovatori del processo musicale fra la fine del Novecento e l'inizio del nuovo secolo; si è confrontato con i generi più diversi, dalle avanguardie all'opera lirica, dal cinema alla pittura, lasciando una enorme eredità culturale, ancora da esplorare e da comprendere. Se la parola "contaminazione" può avere un senso profondo nella carriera artistica di Battiato, lo è anche la parola "amicizia" che lo legava a Fabrizio De André.

Indimenticabile ciò che accadde il 12 marzo del 2000 a Genova quando, durante il concerto "Faber, amico fragile", Battiato interpretò "Amore che vieni, amore che vai", non riuscendo però a terminare per il pianto a dirotto e per l'emozione. Questo profondo sodalizio umano e artistico è stato uno dei motivi che ha ispirato la Società Aquilana dei Concerti a chiedere alla tribute band di De André di confrontarsi con la musica di Battiato. Così "Faber… la musica… la poesia" presenta al pubblico la propria "contaminazione" nel tributo a Franco Battiato, in prima esecuzione assoluta: "Le stagioni dell'Amore".

Il concerto è inserito nell'abbonamento alla stagione.

Consigliata la prenotazione al 328.6765097. L'ingresso avviene nel rispetto delle normative vigenti (Green Pass e mascherina).

Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it (ANSA).