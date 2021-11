Calcio: Pescara non va, corteo tifosi contro presidente

(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - Con la squadra in crisi e reduce dalla sconfitta con il Pontedera, e una classifica sempre più deludente, i tifosi del Pescara (serie C, girone B) sono pronti a scendere in piazza per manifestare tutta la loro delusione per il rendimento della squadra e le scelte della società. I tifosi e in particolare quelli del settore "Gradinata Adriatica" hanno infatti organizzato per domenica 28 novembre, un'ora e mezza prima della gara di campionato con la Lucchese, una manifestazione che partirà dalle 13 da Piazza Salvo d'Acquisto per poi concludersi allo stadio prima della gara con la formazione toscana. Nel mirino della tifoseria resta il presidente Daniele Sebastiani. (ANSA).